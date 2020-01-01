GNME MINING GAME (GNME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GNME MINING GAME (GNME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GNME MINING GAME (GNME) Informacije GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Službena web stranica: https://www.gnmemining.com/ Bijela knjiga: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html

GNME MINING GAME (GNME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GNME MINING GAME (GNME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 148.46K $ 148.46K $ 148.46K Ukupna količina: $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Količina u optjecaju: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 372.75K $ 372.75K $ 372.75K Povijesni maksimum: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 Povijesni minimum: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Trenutna cijena: $ 0.02119313 $ 0.02119313 $ 0.02119313

GNME MINING GAME (GNME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GNME MINING GAME (GNME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GNME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GNME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

