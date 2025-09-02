GNME MINING GAME (GNME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0202416 $ 0.0202416 $ 0.0202416 24-satna najniža cijena $ 0.02117355 $ 0.02117355 $ 0.02117355 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0202416$ 0.0202416 $ 0.0202416 24-satna najviša cijena $ 0.02117355$ 0.02117355 $ 0.02117355 Najviša cijena ikada $ 0.509717$ 0.509717 $ 0.509717 Najniža cijena $ 0.01029676$ 0.01029676 $ 0.01029676 Promjena cijene (1H) +2.45% Promjena cijene (1D) +1.91% Promjena cijene (7D) +3.66% Promjena cijene (7D) +3.66%

GNME MINING GAME (GNME) cijena u stvarnom vremenu je $0.02115185. Tijekom protekla 24 sata, GNMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0202416 i najviše cijene $ 0.02117355, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GNME je $ 0.509717, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01029676.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GNME se promijenio za +2.45% u posljednjih sat vremena, +1.91% u posljednjih 24 sata i +3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GNME MINING GAME (GNME)

Tržišna kapitalizacija $ 148.19K$ 148.19K $ 148.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 372.05K$ 372.05K $ 372.05K Količina u optjecaju 7.01M 7.01M 7.01M Ukupna količina 17,588,778.48657917 17,588,778.48657917 17,588,778.48657917

Trenutačna tržišna kapitalizacija GNME MINING GAME je $ 148.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GNME je 7.01M, s ukupnom količinom od 17588778.48657917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 372.05K.