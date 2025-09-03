gmichi (GMICHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.15% Promjena cijene (7D) +7.15%

gmichi (GMICHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GMICHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GMICHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GMICHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gmichi (GMICHI)

Tržišna kapitalizacija $ 155.57$ 155.57 $ 155.57 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.57$ 155.57 $ 155.57 Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija gmichi je $ 155.57, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMICHI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.57.