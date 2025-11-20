GMEOW Cijena danas

Trenutačna cijena GMEOW (GMEOW) danas je $ 0.00321935, s promjenom od 10.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GMEOW u USD je $ 0.00321935 po GMEOW.

GMEOW trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,219,349, s količinom u optjecaju od 1.00B GMEOW. Tijekom posljednja 24 sata, GMEOW trgovao je između $ 0.00298829 (niska) i $ 0.0036525 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.038489, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00298829.

U kratkoročnim performansama, GMEOW se kretao -0.35% u posljednjem satu i -22.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GMEOW (GMEOW)

Tržišna kapitalizacija $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GMEOW je $ 3.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GMEOW je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.22M.