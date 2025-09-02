Glympse (GLMPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00633847$ 0.00633847 $ 0.00633847 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +11.93% Promjena cijene (1D) +7.19% Promjena cijene (7D) -26.00% Promjena cijene (7D) -26.00%

Glympse (GLMPS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLMPStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLMPS je $ 0.00633847, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLMPS se promijenio za +11.93% u posljednjih sat vremena, +7.19% u posljednjih 24 sata i -26.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glympse (GLMPS)

Tržišna kapitalizacija $ 608.87K$ 608.87K $ 608.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 608.87K$ 608.87K $ 608.87K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,985,325.902966 999,985,325.902966 999,985,325.902966

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glympse je $ 608.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLMPS je 999.99M, s ukupnom količinom od 999985325.902966. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 608.87K.