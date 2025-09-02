Više o GLP1

GLP1 Cijena (GLP1)

Neuvršten

1 GLP1 u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GLP1 (GLP1)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:56:36 (UTC+8)

GLP1 (GLP1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02690766
$ 0.02690766$ 0.02690766

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.15%

+7.15%

GLP1 (GLP1) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLP1trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLP1 je $ 0.02690766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLP1 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GLP1 (GLP1)

$ 25.72K
$ 25.72K$ 25.72K

--
----

$ 25.72K
$ 25.72K$ 25.72K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,318.881917
999,981,318.881917 999,981,318.881917

Trenutačna tržišna kapitalizacija GLP1 je $ 25.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLP1 je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981318.881917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.72K.

GLP1 (GLP1) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GLP1 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GLP1 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GLP1 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GLP1 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.36%
60 dana$ 0-65.73%
90 dana$ 0--

Što je GLP1 (GLP1)

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

GLP1 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GLP1 (GLP1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GLP1 (GLP1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GLP1.

Provjerite GLP1 predviđanje cijene sada!

GLP1 u lokalnim valutama

GLP1 (GLP1) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GLP1 (GLP1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLP1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GLP1 (GLP1)

Koliko GLP1 (GLP1) vrijedi danas?
Cijena GLP1 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLP1 u USD?
Trenutačna cijena GLP1 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GLP1?
Tržišna kapitalizacija za GLP1 je $ 25.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLP1?
Količina u optjecaju za GLP1 je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLP1?
GLP1 je postigao ATH cijenu od 0.02690766 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLP1?
GLP1 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLP1?
24-satni obujam trgovanja za GLP1 je -- USD.
Hoće li GLP1 još narasti ove godine?
GLP1 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLP1 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:56:36 (UTC+8)

