GLP1 (GLP1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02690766 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.15%

GLP1 (GLP1) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLP1trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLP1 je $ 0.02690766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLP1 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GLP1 (GLP1)

Tržišna kapitalizacija $ 25.72K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.72K Količina u optjecaju 999.98M Ukupna količina 999,981,318.881917

Trenutačna tržišna kapitalizacija GLP1 je $ 25.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLP1 je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981318.881917. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.72K.