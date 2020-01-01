Glorp (GLORP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Glorp (GLORP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Glorp (GLORP) Informacije Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Službena web stranica: https://glorpcat.lol Kupi GLORP odmah!

Glorp (GLORP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Glorp (GLORP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 984.23K $ 984.23K $ 984.23K Ukupna količina: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Količina u optjecaju: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 984.23K $ 984.23K $ 984.23K Povijesni maksimum: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00098431 $ 0.00098431 $ 0.00098431 Saznajte više o cijeni Glorp (GLORP)

Glorp (GLORP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Glorp (GLORP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GLORP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GLORP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GLORP tokena, istražite GLORP cijenu tokena uživo!

