Glorp (GLORP) Informacije o cijeni (USD)

Glorp (GLORP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLORPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLORP je $ 0.01712223, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLORP se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -7.69% u posljednjih 24 sata i -12.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glorp (GLORP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glorp je $ 789.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLORP je 994.76M, s ukupnom količinom od 994763782.013945. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 789.41K.