Glorious Looking (GLG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Glorious Looking (GLG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Glorious Looking (GLG) Informacije GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Službena web stranica: https://wuyuelexx.cc Kupi GLG odmah!

Glorious Looking (GLG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Glorious Looking (GLG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.12M Ukupna količina: $ 14.50M Količina u optjecaju: $ 14.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.12M Povijesni maksimum: $ 0.38275 Povijesni minimum: $ 0.02467363 Trenutna cijena: $ 0.146232

Glorious Looking (GLG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Glorious Looking (GLG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GLG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GLG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GLG tokena, istražite GLG cijenu tokena uživo!

GLG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GLG? Naša GLG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

