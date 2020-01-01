Glorious Looking (GLG) Tokenomika

Glorious Looking (GLG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Glorious Looking (GLG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Glorious Looking (GLG) Informacije

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

Službena web stranica:
https://wuyuelexx.cc

Glorious Looking (GLG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Glorious Looking (GLG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Ukupna količina:
$ 14.50M
$ 14.50M$ 14.50M
Količina u optjecaju:
$ 14.50M
$ 14.50M$ 14.50M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
Povijesni maksimum:
$ 0.38275
$ 0.38275$ 0.38275
Povijesni minimum:
$ 0.02467363
$ 0.02467363$ 0.02467363
Trenutna cijena:
$ 0.146232
$ 0.146232$ 0.146232

Glorious Looking (GLG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Glorious Looking (GLG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GLG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GLG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GLG tokena, istražite GLG cijenu tokena uživo!

GLG Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GLG? Naša GLG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.