Glorious Looking Cijena (GLG)

1 GLG u USD cijena uživo:

$0.155267
-1.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Glorious Looking (GLG)
Glorious Looking (GLG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.15481
24-satna najniža cijena
$ 0.160819
24-satna najviša cijena

$ 0.15481
$ 0.160819
$ 0.38275
$ 0.02467363
+0.06%

-1.88%

-8.70%

-8.70%

Glorious Looking (GLG) cijena u stvarnom vremenu je $0.155267. Tijekom protekla 24 sata, GLGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.15481 i najviše cijene $ 0.160819, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLG je $ 0.38275, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02467363.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLG se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -8.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glorious Looking (GLG)

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

14.50M
14.50M 14.50M

14,500,000.0
14,500,000.0 14,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glorious Looking je $ 2.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLG je 14.50M, s ukupnom količinom od 14500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.25M.

Glorious Looking (GLG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Glorious Looking u USD iznosila je $ -0.0029815059911979.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Glorious Looking u USD iznosila je $ +0.2754736245.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Glorious Looking u USD iznosila je $ -0.0893580372.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Glorious Looking u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0029815059911979-1.88%
30 dana$ +0.2754736245+177.42%
60 dana$ -0.0893580372-57.55%
90 dana$ 0--

Što je Glorious Looking (GLG)

GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Službena web-stranica

Glorious Looking Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Glorious Looking (GLG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Glorious Looking (GLG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Glorious Looking.

Provjerite Glorious Looking predviđanje cijene sada!

GLG u lokalnim valutama

Glorious Looking (GLG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Glorious Looking (GLG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Glorious Looking (GLG)

Koliko Glorious Looking (GLG) vrijedi danas?
Cijena GLG uživo u USD je 0.155267 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLG u USD?
Trenutačna cijena GLG u USD je $ 0.155267. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Glorious Looking?
Tržišna kapitalizacija za GLG je $ 2.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLG?
Količina u optjecaju za GLG je 14.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLG?
GLG je postigao ATH cijenu od 0.38275 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLG?
GLG je vidio ATL cijenu od 0.02467363 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLG?
24-satni obujam trgovanja za GLG je -- USD.
Hoće li GLG još narasti ove godine?
GLG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
