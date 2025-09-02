Glorious Looking (GLG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.15481 $ 0.15481 $ 0.15481 24-satna najniža cijena $ 0.160819 $ 0.160819 $ 0.160819 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.15481$ 0.15481 $ 0.15481 24-satna najviša cijena $ 0.160819$ 0.160819 $ 0.160819 Najviša cijena ikada $ 0.38275$ 0.38275 $ 0.38275 Najniža cijena $ 0.02467363$ 0.02467363 $ 0.02467363 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -1.88% Promjena cijene (7D) -8.70% Promjena cijene (7D) -8.70%

Glorious Looking (GLG) cijena u stvarnom vremenu je $0.155267. Tijekom protekla 24 sata, GLGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.15481 i najviše cijene $ 0.160819, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLG je $ 0.38275, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02467363.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLG se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -8.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glorious Looking (GLG)

Tržišna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Količina u optjecaju 14.50M 14.50M 14.50M Ukupna količina 14,500,000.0 14,500,000.0 14,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glorious Looking je $ 2.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLG je 14.50M, s ukupnom količinom od 14500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.25M.