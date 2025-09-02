Gloria AI (GLORIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00144253 $ 0.00144253 $ 0.00144253 24-satna najniža cijena $ 0.00198819 $ 0.00198819 $ 0.00198819 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00144253$ 0.00144253 $ 0.00144253 24-satna najviša cijena $ 0.00198819$ 0.00198819 $ 0.00198819 Najviša cijena ikada $ 0.00790726$ 0.00790726 $ 0.00790726 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -17.46% Promjena cijene (7D) +40.49% Promjena cijene (7D) +40.49%

Gloria AI (GLORIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00162472. Tijekom protekla 24 sata, GLORIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00144253 i najviše cijene $ 0.00198819, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLORIA je $ 0.00790726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLORIA se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -17.46% u posljednjih 24 sata i +40.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gloria AI (GLORIA)

Tržišna kapitalizacija $ 815.47K$ 815.47K $ 815.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gloria AI je $ 815.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLORIA je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.63M.