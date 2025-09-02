Više o GLORIA

GLORIA Informacije o cijeni

GLORIA Bijela knjiga

GLORIA Službena web stranica

GLORIA Tokenomija

GLORIA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Gloria AI Logotip

Gloria AI Cijena (GLORIA)

Neuvršten

1 GLORIA u USD cijena uživo:

$0.00162472
$0.00162472$0.00162472
-17.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Gloria AI (GLORIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:29 (UTC+8)

Gloria AI (GLORIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00144253
$ 0.00144253$ 0.00144253
24-satna najniža cijena
$ 0.00198819
$ 0.00198819$ 0.00198819
24-satna najviša cijena

$ 0.00144253
$ 0.00144253$ 0.00144253

$ 0.00198819
$ 0.00198819$ 0.00198819

$ 0.00790726
$ 0.00790726$ 0.00790726

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-17.46%

+40.49%

+40.49%

Gloria AI (GLORIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00162472. Tijekom protekla 24 sata, GLORIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00144253 i najviše cijene $ 0.00198819, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLORIA je $ 0.00790726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLORIA se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -17.46% u posljednjih 24 sata i +40.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gloria AI (GLORIA)

$ 815.47K
$ 815.47K$ 815.47K

--
----

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gloria AI je $ 815.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLORIA je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.63M.

Gloria AI (GLORIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gloria AI u USD iznosila je $ -0.000343758916109087.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gloria AI u USD iznosila je $ +0.0013443549.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gloria AI u USD iznosila je $ -0.0003210402.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gloria AI u USD iznosila je $ -0.005279964456820048.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000343758916109087-17.46%
30 dana$ +0.0013443549+82.74%
60 dana$ -0.0003210402-19.75%
90 dana$ -0.005279964456820048-76.46%

Što je Gloria AI (GLORIA)

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Gloria AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gloria AI (GLORIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gloria AI (GLORIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gloria AI.

Provjerite Gloria AI predviđanje cijene sada!

GLORIA u lokalnim valutama

Gloria AI (GLORIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gloria AI (GLORIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLORIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gloria AI (GLORIA)

Koliko Gloria AI (GLORIA) vrijedi danas?
Cijena GLORIA uživo u USD je 0.00162472 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLORIA u USD?
Trenutačna cijena GLORIA u USD je $ 0.00162472. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gloria AI?
Tržišna kapitalizacija za GLORIA je $ 815.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLORIA?
Količina u optjecaju za GLORIA je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLORIA?
GLORIA je postigao ATH cijenu od 0.00790726 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLORIA?
GLORIA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLORIA?
24-satni obujam trgovanja za GLORIA je -- USD.
Hoće li GLORIA još narasti ove godine?
GLORIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLORIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:56:29 (UTC+8)

Gloria AI (GLORIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.