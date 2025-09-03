Više o GLOOM

Grafikon aktualnih cijena GLOOM (GLOOM)
GLOOM (GLOOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.21%

-2.11%

-2.11%

GLOOM (GLOOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLOOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLOOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLOOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.21% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GLOOM (GLOOM)

$ 4.31K
$ 4.31K$ 4.31K

--
----

$ 5.74K
$ 5.74K$ 5.74K

710.77M
710.77M 710.77M

946,261,999.6368951
946,261,999.6368951 946,261,999.6368951

Trenutačna tržišna kapitalizacija GLOOM je $ 4.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLOOM je 710.77M, s ukupnom količinom od 946261999.6368951. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.74K.

GLOOM (GLOOM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GLOOM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GLOOM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GLOOM u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GLOOM u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.21%
30 dana$ 0-23.47%
60 dana$ 0-12.60%
90 dana$ 0--

Što je GLOOM (GLOOM)

$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GLOOM (GLOOM)

Službena web-stranica

GLOOM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GLOOM (GLOOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GLOOM (GLOOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GLOOM.

Provjerite GLOOM predviđanje cijene sada!

GLOOM u lokalnim valutama

GLOOM (GLOOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GLOOM (GLOOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLOOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GLOOM (GLOOM)

Koliko GLOOM (GLOOM) vrijedi danas?
Cijena GLOOM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLOOM u USD?
Trenutačna cijena GLOOM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GLOOM?
Tržišna kapitalizacija za GLOOM je $ 4.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLOOM?
Količina u optjecaju za GLOOM je 710.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLOOM?
GLOOM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLOOM?
GLOOM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLOOM?
24-satni obujam trgovanja za GLOOM je -- USD.
Hoće li GLOOM još narasti ove godine?
GLOOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLOOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
