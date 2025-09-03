GLOOM (GLOOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.21% Promjena cijene (7D) -2.11% Promjena cijene (7D) -2.11%

GLOOM (GLOOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLOOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLOOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLOOM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.21% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GLOOM (GLOOM)

Tržišna kapitalizacija $ 4.31K$ 4.31K $ 4.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Količina u optjecaju 710.77M 710.77M 710.77M Ukupna količina 946,261,999.6368951 946,261,999.6368951 946,261,999.6368951

Trenutačna tržišna kapitalizacija GLOOM je $ 4.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLOOM je 710.77M, s ukupnom količinom od 946261999.6368951. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.74K.