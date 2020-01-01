Globiance Exchange (GBEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Globiance Exchange (GBEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Globiance Exchange (GBEX) Informacije Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers. Službena web stranica: https://globiance.com Kupi GBEX odmah!

Globiance Exchange (GBEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Globiance Exchange (GBEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Ukupna količina: $ 500.00T $ 500.00T $ 500.00T Količina u optjecaju: $ 368.29T $ 368.29T $ 368.29T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Globiance Exchange (GBEX)

Globiance Exchange (GBEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Globiance Exchange (GBEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GBEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GBEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GBEX tokena, istražite GBEX cijenu tokena uživo!

GBEX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GBEX? Naša GBEX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GBEX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!