Globiance Exchange (GBEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00000284$ 0.00000284 $ 0.00000284 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -1.86% Promjena cijene (7D) -9.82% Promjena cijene (7D) -9.82%

Globiance Exchange (GBEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GBEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GBEX je $ 0.00000284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GBEX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -1.86% u posljednjih 24 sata i -9.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Globiance Exchange (GBEX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Količina u optjecaju 368.29T 368.29T 368.29T Ukupna količina 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Globiance Exchange je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GBEX je 368.29T, s ukupnom količinom od 500000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.67M.