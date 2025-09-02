Više o GBEX

Globiance Exchange Cijena (GBEX)

Neuvršten

1 GBEX u USD cijena uživo:

--
----
-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Globiance Exchange (GBEX)
Globiance Exchange (GBEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000284
$ 0.00000284$ 0.00000284

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-1.86%

-9.82%

-9.82%

Globiance Exchange (GBEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GBEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GBEX je $ 0.00000284, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GBEX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -1.86% u posljednjih 24 sata i -9.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Globiance Exchange (GBEX)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

368.29T
368.29T 368.29T

500,000,000,000,000.0
500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Globiance Exchange je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GBEX je 368.29T, s ukupnom količinom od 500000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.67M.

Globiance Exchange (GBEX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Globiance Exchange u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Globiance Exchange u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Globiance Exchange u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Globiance Exchange u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.86%
30 dana$ 0-24.14%
60 dana$ 0-18.14%
90 dana$ 0--

Što je Globiance Exchange (GBEX)

Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Globiance Exchange (GBEX)

Službena web-stranica

Globiance Exchange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Globiance Exchange (GBEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Globiance Exchange (GBEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Globiance Exchange.

Provjerite Globiance Exchange predviđanje cijene sada!

GBEX u lokalnim valutama

Globiance Exchange (GBEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Globiance Exchange (GBEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GBEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Globiance Exchange (GBEX)

Koliko Globiance Exchange (GBEX) vrijedi danas?
Cijena GBEX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GBEX u USD?
Trenutačna cijena GBEX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Globiance Exchange?
Tržišna kapitalizacija za GBEX je $ 1.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GBEX?
Količina u optjecaju za GBEX je 368.29T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GBEX?
GBEX je postigao ATH cijenu od 0.00000284 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GBEX?
GBEX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GBEX?
24-satni obujam trgovanja za GBEX je -- USD.
Hoće li GBEX još narasti ove godine?
GBEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GBEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.