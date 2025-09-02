Global Dollar (USDG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.99968 $ 0.99968 $ 0.99968 24-satna najniža cijena $ 0.999967 $ 0.999967 $ 0.999967 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.99968$ 0.99968 $ 0.99968 24-satna najviša cijena $ 0.999967$ 0.999967 $ 0.999967 Najviša cijena ikada $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 Najniža cijena $ 0.907561$ 0.907561 $ 0.907561 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.01%

Global Dollar (USDG) cijena u stvarnom vremenu je $0.999843. Tijekom protekla 24 sata, USDGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.99968 i najviše cijene $ 0.999967, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDG je $ 1.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.907561.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDG se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Global Dollar (USDG)

Tržišna kapitalizacija $ 551.46M$ 551.46M $ 551.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 551.46M$ 551.46M $ 551.46M Količina u optjecaju 551.55M 551.55M 551.55M Ukupna količina 551,553,116.424374 551,553,116.424374 551,553,116.424374

Trenutačna tržišna kapitalizacija Global Dollar je $ 551.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDG je 551.55M, s ukupnom količinom od 551553116.424374. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 551.46M.