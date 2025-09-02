Više o GCR

Global Coin Research Logotip

Global Coin Research Cijena (GCR)

Neuvršten

1 GCR u USD cijena uživo:

$0.125366
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Global Coin Research (GCR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:40:10 (UTC+8)

Global Coin Research (GCR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 13.24
$ 0.124562
--

--

-2.07%

-2.07%

Global Coin Research (GCR) cijena u stvarnom vremenu je $0.125366. Tijekom protekla 24 sata, GCRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GCR je $ 13.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.124562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GCR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Global Coin Research (GCR)

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Global Coin Research je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GCR je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.

Global Coin Research (GCR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Global Coin Research u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Global Coin Research u USD iznosila je $ -0.0083571608.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Global Coin Research u USD iznosila je $ -0.0136862062.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Global Coin Research u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0083571608-6.66%
60 dana$ -0.0136862062-10.91%
90 dana$ 0--

Što je Global Coin Research (GCR)

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Global Coin Research (GCR)

Službena web-stranica

Global Coin Research Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Global Coin Research (GCR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Global Coin Research (GCR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Global Coin Research.

Provjerite Global Coin Research predviđanje cijene sada!

GCR u lokalnim valutama

Global Coin Research (GCR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Global Coin Research (GCR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GCR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Global Coin Research (GCR)

Koliko Global Coin Research (GCR) vrijedi danas?
Cijena GCR uživo u USD je 0.125366 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GCR u USD?
Trenutačna cijena GCR u USD je $ 0.125366. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Global Coin Research?
Tržišna kapitalizacija za GCR je $ 1.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GCR?
Količina u optjecaju za GCR je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GCR?
GCR je postigao ATH cijenu od 13.24 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GCR?
GCR je vidio ATL cijenu od 0.124562 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GCR?
24-satni obujam trgovanja za GCR je -- USD.
Hoće li GCR još narasti ove godine?
GCR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GCR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Global Coin Research (GCR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

