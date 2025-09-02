Global Coin Research (GCR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 13.24$ 13.24 $ 13.24 Najniža cijena $ 0.124562$ 0.124562 $ 0.124562 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.07% Promjena cijene (7D) -2.07%

Global Coin Research (GCR) cijena u stvarnom vremenu je $0.125366. Tijekom protekla 24 sata, GCRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GCR je $ 13.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.124562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GCR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Global Coin Research (GCR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Global Coin Research je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GCR je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.