Glo Dollar (USDGLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.995 $ 0.995 $ 0.995 24-satna najniža cijena $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.995$ 0.995 $ 0.995 24-satna najviša cijena $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Najviša cijena ikada $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Najniža cijena $ 0.904862$ 0.904862 $ 0.904862 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.15% Promjena cijene (7D) +0.15%

Glo Dollar (USDGLO) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, USDGLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995 i najviše cijene $ 1.006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDGLO je $ 1.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.904862.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDGLO se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glo Dollar (USDGLO)

Tržišna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Količina u optjecaju 3.40M 3.40M 3.40M Ukupna količina 3,397,401.0 3,397,401.0 3,397,401.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glo Dollar je $ 3.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDGLO je 3.40M, s ukupnom količinom od 3397401.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.40M.