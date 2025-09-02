Više o USDGLO

USDGLO Informacije o cijeni

USDGLO Službena web stranica

USDGLO Tokenomija

USDGLO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Glo Dollar Logotip

Glo Dollar Cijena (USDGLO)

Neuvršten

1 USDGLO u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001$1.001
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Glo Dollar (USDGLO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:25:15 (UTC+8)

Glo Dollar (USDGLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.995
$ 0.995$ 0.995
24-satna najniža cijena
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24-satna najviša cijena

$ 0.995
$ 0.995$ 0.995

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.904862
$ 0.904862$ 0.904862

-0.06%

+0.08%

+0.15%

+0.15%

Glo Dollar (USDGLO) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, USDGLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995 i najviše cijene $ 1.006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDGLO je $ 1.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.904862.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDGLO se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glo Dollar (USDGLO)

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
----

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

3.40M
3.40M 3.40M

3,397,401.0
3,397,401.0 3,397,401.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glo Dollar je $ 3.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDGLO je 3.40M, s ukupnom količinom od 3397401.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.40M.

Glo Dollar (USDGLO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Glo Dollar u USD iznosila je $ +0.0007634.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Glo Dollar u USD iznosila je $ -0.0016652636.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Glo Dollar u USD iznosila je $ +0.0009312303.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Glo Dollar u USD iznosila je $ +0.0012359518076422.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0007634+0.08%
30 dana$ -0.0016652636-0.16%
60 dana$ +0.0009312303+0.09%
90 dana$ +0.0012359518076422+0.12%

Što je Glo Dollar (USDGLO)

Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Glo Dollar (USDGLO)

Službena web-stranica

Glo Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Glo Dollar (USDGLO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Glo Dollar (USDGLO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Glo Dollar.

Provjerite Glo Dollar predviđanje cijene sada!

USDGLO u lokalnim valutama

Glo Dollar (USDGLO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Glo Dollar (USDGLO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDGLO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Glo Dollar (USDGLO)

Koliko Glo Dollar (USDGLO) vrijedi danas?
Cijena USDGLO uživo u USD je 1.001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDGLO u USD?
Trenutačna cijena USDGLO u USD je $ 1.001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Glo Dollar?
Tržišna kapitalizacija za USDGLO je $ 3.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDGLO?
Količina u optjecaju za USDGLO je 3.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDGLO?
USDGLO je postigao ATH cijenu od 1.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDGLO?
USDGLO je vidio ATL cijenu od 0.904862 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDGLO?
24-satni obujam trgovanja za USDGLO je -- USD.
Hoće li USDGLO još narasti ove godine?
USDGLO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDGLO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:25:15 (UTC+8)

Glo Dollar (USDGLO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.