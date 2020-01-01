Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Informacije $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Službena web stranica: https://glitchgremlin.ai/ Bijela knjiga: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs Kupi GREMLINAI odmah!

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.97K $ 18.97K $ 18.97K Ukupna količina: $ 984.55M $ 984.55M $ 984.55M Količina u optjecaju: $ 984.55M $ 984.55M $ 984.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.97K $ 18.97K $ 18.97K Povijesni maksimum: $ 0.00326115 $ 0.00326115 $ 0.00326115 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GREMLINAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GREMLINAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GREMLINAI tokena, istražite GREMLINAI cijenu tokena uživo!

