Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00326115 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.57%

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GREMLINAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GREMLINAI je $ 0.00326115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GREMLINAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Tržišna kapitalizacija $ 18.97K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.97K Količina u optjecaju 984.55M Ukupna količina 984,548,757.439515

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glitch Gremlin AI je $ 18.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GREMLINAI je 984.55M, s ukupnom količinom od 984548757.439515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.97K.