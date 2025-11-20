Glif Staked ICNT Cijena danas

Trenutačna cijena Glif Staked ICNT (STICNT) danas je $ 0.303561, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STICNT u USD je $ 0.303561 po STICNT.

Glif Staked ICNT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 429,189, s količinom u optjecaju od 1.41M STICNT. Tijekom posljednja 24 sata, STICNT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.446536, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.264716.

U kratkoročnim performansama, STICNT se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Glif Staked ICNT (STICNT)

Tržišna kapitalizacija $ 429.19K$ 429.19K $ 429.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 429.19K$ 429.19K $ 429.19K Količina u optjecaju 1.41M 1.41M 1.41M Ukupna količina 1,413,846.912365983 1,413,846.912365983 1,413,846.912365983

