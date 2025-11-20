Glidr Cijena danas

Trenutačna cijena Glidr (GLIDR) danas je $ 1.17, s promjenom od 0.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GLIDR u USD je $ 1.17 po GLIDR.

Glidr trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 37,001,592, s količinom u optjecaju od 31.96M GLIDR. Tijekom posljednja 24 sata, GLIDR trgovao je između $ 1.15 (niska) i $ 1.19 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.24, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.083.

U kratkoročnim performansama, GLIDR se kretao +0.75% u posljednjem satu i +0.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Glidr (GLIDR)

Tržišna kapitalizacija $ 37.00M$ 37.00M $ 37.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 115.79M$ 115.79M $ 115.79M Količina u optjecaju 31.96M 31.96M 31.96M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

