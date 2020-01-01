Gleec Coin (GLEEC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gleec Coin (GLEEC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gleec Coin (GLEEC) Informacije Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. Službena web stranica: https://gleec.com Kupi GLEEC odmah!

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gleec Coin (GLEEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 859.75K $ 859.75K $ 859.75K Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 186.76M $ 186.76M $ 186.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 966.76K $ 966.76K $ 966.76K Povijesni maksimum: $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00460359 $ 0.00460359 $ 0.00460359 Saznajte više o cijeni Gleec Coin (GLEEC)

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gleec Coin (GLEEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GLEEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GLEEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GLEEC tokena, istražite GLEEC cijenu tokena uživo!

