Gleec Coin (GLEEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0057582 24-satna najniža cijena $ 0.00577096 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 12.48 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.18% Promjena cijene (7D) +4.68%

Gleec Coin (GLEEC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00575907. Tijekom protekla 24 sata, GLEECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0057582 i najviše cijene $ 0.00577096, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLEEC je $ 12.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLEEC se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +4.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gleec Coin (GLEEC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.08M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M Količina u optjecaju 186.76M Ukupna količina 210,000,075.51456

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gleec Coin je $ 1.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLEEC je 186.76M, s ukupnom količinom od 210000075.51456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.