Glaze (GLAZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.40% Promjena cijene (7D) +4.08%

Glaze (GLAZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLAZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLAZE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLAZE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i +4.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glaze (GLAZE)

Tržišna kapitalizacija $ 14.94K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.94K Količina u optjecaju 846.09M Ukupna količina 846,093,836.949107

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glaze je $ 14.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLAZE je 846.09M, s ukupnom količinom od 846093836.949107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.94K.