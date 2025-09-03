Više o GLAZE

Glaze Logotip

Glaze Cijena (GLAZE)

Neuvršten

1 GLAZE u USD cijena uživo:

--
----
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Glaze (GLAZE)
Glaze (GLAZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.40%

+4.08%

+4.08%

Glaze (GLAZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLAZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLAZE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLAZE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i +4.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glaze (GLAZE)

$ 14.94K
$ 14.94K$ 14.94K

--
----

$ 14.94K
$ 14.94K$ 14.94K

846.09M
846.09M 846.09M

846,093,836.949107
846,093,836.949107 846,093,836.949107

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glaze je $ 14.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLAZE je 846.09M, s ukupnom količinom od 846093836.949107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.94K.

Glaze (GLAZE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Glaze u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Glaze u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Glaze u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Glaze u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.40%
30 dana$ 0+12.05%
60 dana$ 0+4.48%
90 dana$ 0--

Što je Glaze (GLAZE)

$GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!

Resurs Glaze (GLAZE)

Službena web-stranica

Glaze Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Glaze (GLAZE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Glaze (GLAZE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Glaze.

Provjerite Glaze predviđanje cijene sada!

GLAZE u lokalnim valutama

Glaze (GLAZE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Glaze (GLAZE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLAZE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Glaze (GLAZE)

Koliko Glaze (GLAZE) vrijedi danas?
Cijena GLAZE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLAZE u USD?
Trenutačna cijena GLAZE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Glaze?
Tržišna kapitalizacija za GLAZE je $ 14.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLAZE?
Količina u optjecaju za GLAZE je 846.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLAZE?
GLAZE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLAZE?
GLAZE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLAZE?
24-satni obujam trgovanja za GLAZE je -- USD.
Hoće li GLAZE još narasti ove godine?
GLAZE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLAZE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
