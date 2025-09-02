Glades (GLDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00507594$ 0.00507594 $ 0.00507594 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.31% Promjena cijene (1D) +1.64% Promjena cijene (7D) -27.15% Promjena cijene (7D) -27.15%

Glades (GLDS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLDStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLDS je $ 0.00507594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLDS se promijenio za -1.31% u posljednjih sat vremena, +1.64% u posljednjih 24 sata i -27.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glades (GLDS)

Tržišna kapitalizacija $ 399.32K$ 399.32K $ 399.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 420.32K$ 420.32K $ 420.32K Količina u optjecaju 949.96M 949.96M 949.96M Ukupna količina 999,910,857.236532 999,910,857.236532 999,910,857.236532

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glades je $ 399.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLDS je 949.96M, s ukupnom količinom od 999910857.236532. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.32K.