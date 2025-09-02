Više o GLDS

Glades Logotip

Glades Cijena (GLDS)

Neuvršten

1 GLDS u USD cijena uživo:

$0.00042035
$0.00042035$0.00042035
+1.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Glades (GLDS)
Glades (GLDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00507594
$ 0.00507594$ 0.00507594

$ 0
$ 0$ 0

-1.31%

+1.64%

-27.15%

-27.15%

Glades (GLDS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLDStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLDS je $ 0.00507594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLDS se promijenio za -1.31% u posljednjih sat vremena, +1.64% u posljednjih 24 sata i -27.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Glades (GLDS)

$ 399.32K
$ 399.32K$ 399.32K

--
----

$ 420.32K
$ 420.32K$ 420.32K

949.96M
949.96M 949.96M

999,910,857.236532
999,910,857.236532 999,910,857.236532

Trenutačna tržišna kapitalizacija Glades je $ 399.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLDS je 949.96M, s ukupnom količinom od 999910857.236532. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.32K.

Glades (GLDS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Glades u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Glades u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Glades u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Glades u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.64%
30 dana$ 0-25.78%
60 dana$ 0+0.13%
90 dana$ 0--

Što je Glades (GLDS)

Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Glades Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Glades (GLDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Glades (GLDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Glades.

Provjerite Glades predviđanje cijene sada!

GLDS u lokalnim valutama

Glades (GLDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Glades (GLDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GLDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Glades (GLDS)

Koliko Glades (GLDS) vrijedi danas?
Cijena GLDS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GLDS u USD?
Trenutačna cijena GLDS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Glades?
Tržišna kapitalizacija za GLDS je $ 399.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GLDS?
Količina u optjecaju za GLDS je 949.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GLDS?
GLDS je postigao ATH cijenu od 0.00507594 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GLDS?
GLDS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GLDS?
24-satni obujam trgovanja za GLDS je -- USD.
Hoće li GLDS još narasti ove godine?
GLDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GLDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glades (GLDS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

