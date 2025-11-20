GKHAN Cijena danas

Trenutačna cijena GKHAN (GKN) danas je $ 0.0000829, s promjenom od 7.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GKN u USD je $ 0.0000829 po GKN.

GKHAN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 248,652, s količinom u optjecaju od 3.00B GKN. Tijekom posljednja 24 sata, GKN trgovao je između $ 0.00007915 (niska) i $ 0.00009159 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00706978, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007915.

U kratkoročnim performansama, GKN se kretao +2.25% u posljednjem satu i -51.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GKHAN (GKN)

