GIVER Cijena (GIVER)

Neuvršten

1 GIVER u USD cijena uživo:

+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GIVER (GIVER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:56:05 (UTC+8)

GIVER (GIVER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.0203763
-0.65%

+0.35%

-7.79%

-7.79%

GIVER (GIVER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GIVERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIVER je $ 0.0203763, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIVER se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i -7.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GIVER (GIVER)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija GIVER je $ 30.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIVER je 70.05M, s ukupnom količinom od 70051022.478459. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.35K.

GIVER (GIVER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GIVER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GIVER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GIVER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GIVER u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.35%
30 dana$ 0-19.59%
60 dana$ 0-63.46%
90 dana$ 0--

Što je GIVER (GIVER)

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.

GIVER Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GIVER (GIVER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GIVER (GIVER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GIVER.

Provjerite GIVER predviđanje cijene sada!

GIVER u lokalnim valutama

GIVER (GIVER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GIVER (GIVER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GIVER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GIVER (GIVER)

Koliko GIVER (GIVER) vrijedi danas?
Cijena GIVER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GIVER u USD?
Trenutačna cijena GIVER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GIVER?
Tržišna kapitalizacija za GIVER je $ 30.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GIVER?
Količina u optjecaju za GIVER je 70.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GIVER?
GIVER je postigao ATH cijenu od 0.0203763 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GIVER?
GIVER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GIVER?
24-satni obujam trgovanja za GIVER je -- USD.
Hoće li GIVER još narasti ove godine?
GIVER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GIVER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.