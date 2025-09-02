GIVER (GIVER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0203763$ 0.0203763 $ 0.0203763 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) -7.79% Promjena cijene (7D) -7.79%

GIVER (GIVER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GIVERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIVER je $ 0.0203763, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIVER se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i -7.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GIVER (GIVER)

Tržišna kapitalizacija $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K Količina u optjecaju 70.05M 70.05M 70.05M Ukupna količina 70,051,022.478459 70,051,022.478459 70,051,022.478459

Trenutačna tržišna kapitalizacija GIVER je $ 30.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIVER je 70.05M, s ukupnom količinom od 70051022.478459. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.35K.