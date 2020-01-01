GIRLS (GIRLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GIRLS (GIRLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GIRLS (GIRLS) Informacije Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸 Službena web stranica: https://welovegirls.xyz Kupi GIRLS odmah!

GIRLS (GIRLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GIRLS (GIRLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.17K $ 7.17K $ 7.17K Ukupna količina: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Količina u optjecaju: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.17K $ 7.17K $ 7.17K Povijesni maksimum: $ 0.00190055 $ 0.00190055 $ 0.00190055 Povijesni minimum: $ 0.00000525 $ 0.00000525 $ 0.00000525 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni GIRLS (GIRLS)

GIRLS (GIRLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GIRLS (GIRLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GIRLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GIRLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GIRLS tokena, istražite GIRLS cijenu tokena uživo!

GIRLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GIRLS? Naša GIRLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GIRLS predviđanje cijene tokena odmah!

