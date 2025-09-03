Više o GIRLS

GIRLS Logotip

GIRLS Cijena (GIRLS)

Neuvršten

1 GIRLS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena GIRLS (GIRLS)
GIRLS (GIRLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00190055
$ 0.00190055$ 0.00190055

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+19.33%

+19.33%

GIRLS (GIRLS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GIRLStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIRLS je $ 0.00190055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIRLS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +19.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GIRLS (GIRLS)

$ 7.17K
$ 7.17K$ 7.17K

--
----

$ 7.17K
$ 7.17K$ 7.17K

999.63M
999.63M 999.63M

999,634,347.058525
999,634,347.058525 999,634,347.058525

Trenutačna tržišna kapitalizacija GIRLS je $ 7.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIRLS je 999.63M, s ukupnom količinom od 999634347.058525. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.17K.

GIRLS (GIRLS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GIRLS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GIRLS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GIRLS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GIRLS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-9.44%
60 dana$ 0-11.45%
90 dana$ 0--

Što je GIRLS (GIRLS)

Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GIRLS (GIRLS)

Službena web-stranica

GIRLS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GIRLS (GIRLS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GIRLS (GIRLS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GIRLS.

Provjerite GIRLS predviđanje cijene sada!

GIRLS u lokalnim valutama

GIRLS (GIRLS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GIRLS (GIRLS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GIRLS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GIRLS (GIRLS)

Koliko GIRLS (GIRLS) vrijedi danas?
Cijena GIRLS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GIRLS u USD?
Trenutačna cijena GIRLS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GIRLS?
Tržišna kapitalizacija za GIRLS je $ 7.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GIRLS?
Količina u optjecaju za GIRLS je 999.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GIRLS?
GIRLS je postigao ATH cijenu od 0.00190055 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GIRLS?
GIRLS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GIRLS?
24-satni obujam trgovanja za GIRLS je -- USD.
Hoće li GIRLS još narasti ove godine?
GIRLS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GIRLS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
GIRLS (GIRLS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.