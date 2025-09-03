Girl with a Pearl (PEARL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00206932$ 0.00206932 $ 0.00206932 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) +0.89% Promjena cijene (7D) +13.68% Promjena cijene (7D) +13.68%

Girl with a Pearl (PEARL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEARLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEARL je $ 0.00206932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEARL se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +13.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Girl with a Pearl (PEARL)

Tržišna kapitalizacija $ 55.27K$ 55.27K $ 55.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.27K$ 55.27K $ 55.27K Količina u optjecaju 994.13M 994.13M 994.13M Ukupna količina 994,131,906.855491 994,131,906.855491 994,131,906.855491

Trenutačna tržišna kapitalizacija Girl with a Pearl je $ 55.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEARL je 994.13M, s ukupnom količinom od 994131906.855491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.27K.