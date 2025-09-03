Više o PEARL

Girl with a Pearl Logotip

Girl with a Pearl Cijena (PEARL)

Neuvršten

1 PEARL u USD cijena uživo:

--
----
+0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Girl with a Pearl (PEARL)
Girl with a Pearl (PEARL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00206932
$ 0.00206932$ 0.00206932

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+0.89%

+13.68%

+13.68%

Girl with a Pearl (PEARL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEARLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEARL je $ 0.00206932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEARL se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +13.68% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Girl with a Pearl (PEARL)

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

--
----

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

994.13M
994.13M 994.13M

994,131,906.855491
994,131,906.855491 994,131,906.855491

Trenutačna tržišna kapitalizacija Girl with a Pearl je $ 55.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEARL je 994.13M, s ukupnom količinom od 994131906.855491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.27K.

Girl with a Pearl (PEARL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Girl with a Pearl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Girl with a Pearl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Girl with a Pearl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Girl with a Pearl u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.89%
30 dana$ 0+37.57%
60 dana$ 0+4.80%
90 dana$ 0--

Što je Girl with a Pearl (PEARL)

Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Girl with a Pearl (PEARL)

Službena web-stranica

Girl with a Pearl Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Girl with a Pearl (PEARL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Girl with a Pearl (PEARL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Girl with a Pearl.

Provjerite Girl with a Pearl predviđanje cijene sada!

PEARL u lokalnim valutama

Girl with a Pearl (PEARL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Girl with a Pearl (PEARL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEARL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Girl with a Pearl (PEARL)

Koliko Girl with a Pearl (PEARL) vrijedi danas?
Cijena PEARL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEARL u USD?
Trenutačna cijena PEARL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Girl with a Pearl?
Tržišna kapitalizacija za PEARL je $ 55.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEARL?
Količina u optjecaju za PEARL je 994.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEARL?
PEARL je postigao ATH cijenu od 0.00206932 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEARL?
PEARL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEARL?
24-satni obujam trgovanja za PEARL je -- USD.
Hoće li PEARL još narasti ove godine?
PEARL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEARL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
