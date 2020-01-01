girl economy ai (GIRLE) Tokenomika
girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj GIRLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja GIRLE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
