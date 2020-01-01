girl economy ai (GIRLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u girl economy ai (GIRLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

girl economy ai (GIRLE) Informacije girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. Službena web stranica: https://girleconomy.ai/ Kupi GIRLE odmah!

girl economy ai (GIRLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za girl economy ai (GIRLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.85K $ 27.85K $ 27.85K Ukupna količina: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Količina u optjecaju: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.85K $ 27.85K $ 27.85K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni girl economy ai (GIRLE)

girl economy ai (GIRLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike girl economy ai (GIRLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GIRLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GIRLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GIRLE tokena, istražite GIRLE cijenu tokena uživo!

GIRLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GIRLE? Naša GIRLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GIRLE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!