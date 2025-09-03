girl economy ai (GIRLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00002349 24-satna najviša cijena $ 0.00002479 Najviša cijena ikada $ 0.00061961 Najniža cijena $ 0.00001613 Promjena cijene (1H) +0.28% Promjena cijene (1D) +2.87% Promjena cijene (7D) +5.34%

girl economy ai (GIRLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002473. Tijekom protekla 24 sata, GIRLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002349 i najviše cijene $ 0.00002479, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIRLE je $ 0.00061961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001613.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIRLE se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, +2.87% u posljednjih 24 sata i +5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu girl economy ai (GIRLE)

Tržišna kapitalizacija $ 27.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.20K Količina u optjecaju 1.10B Ukupna količina 1,099,894,263.224051

Trenutačna tržišna kapitalizacija girl economy ai je $ 27.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIRLE je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099894263.224051. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.20K.