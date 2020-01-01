GINGER GANG (GINGER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GINGER GANG (GINGER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GINGER GANG (GINGER) Informacije Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names. Službena web stranica: http://Ginger.meme/ Kupi GINGER odmah!

GINGER GANG (GINGER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GINGER GANG (GINGER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.83K Ukupna količina: $ 999.72M Količina u optjecaju: $ 999.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.83K Povijesni maksimum: $ 0.00881812 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni GINGER GANG (GINGER)

GINGER GANG (GINGER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GINGER GANG (GINGER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GINGER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GINGER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GINGER tokena, istražite GINGER cijenu tokena uživo!

GINGER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GINGER? Naša GINGER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GINGER predviđanje cijene tokena odmah!

