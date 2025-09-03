Više o GINGER

GINGER GANG Logotip

GINGER GANG Cijena (GINGER)

Neuvršten

1 GINGER u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena GINGER GANG (GINGER)
GINGER GANG (GINGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00881812
$ 0.00881812$ 0.00881812

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

GINGER GANG (GINGER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GINGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GINGER je $ 0.00881812, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GINGER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GINGER GANG (GINGER)

$ 41.83K
$ 41.83K$ 41.83K

--
----

$ 41.83K
$ 41.83K$ 41.83K

999.72M
999.72M 999.72M

999,724,905.724766
999,724,905.724766 999,724,905.724766

Trenutačna tržišna kapitalizacija GINGER GANG je $ 41.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GINGER je 999.72M, s ukupnom količinom od 999724905.724766. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.83K.

GINGER GANG (GINGER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GINGER GANG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GINGER GANG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GINGER GANG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GINGER GANG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+8.40%
60 dana$ 0-24.26%
90 dana$ 0--

Što je GINGER GANG (GINGER)

Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GINGER GANG (GINGER)

Službena web-stranica

GINGER GANG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GINGER GANG (GINGER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GINGER GANG (GINGER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GINGER GANG.

Provjerite GINGER GANG predviđanje cijene sada!

GINGER u lokalnim valutama

GINGER GANG (GINGER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GINGER GANG (GINGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GINGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GINGER GANG (GINGER)

Koliko GINGER GANG (GINGER) vrijedi danas?
Cijena GINGER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GINGER u USD?
Trenutačna cijena GINGER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GINGER GANG?
Tržišna kapitalizacija za GINGER je $ 41.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GINGER?
Količina u optjecaju za GINGER je 999.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GINGER?
GINGER je postigao ATH cijenu od 0.00881812 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GINGER?
GINGER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GINGER?
24-satni obujam trgovanja za GINGER je -- USD.
Hoće li GINGER još narasti ove godine?
GINGER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GINGER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.