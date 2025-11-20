Ging Gong Kaew Cijena danas

Trenutačna cijena Ging Gong Kaew (GGK) danas je $ 0.00011164, s promjenom od 11.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GGK u USD je $ 0.00011164 po GGK.

Ging Gong Kaew trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 112,792, s količinom u optjecaju od 999.84M GGK. Tijekom posljednja 24 sata, GGK trgovao je između $ 0.00009125 (niska) i $ 0.00012639 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00224676, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004858.

U kratkoročnim performansama, GGK se kretao -0.48% u posljednjem satu i -12.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ging Gong Kaew (GGK)

Tržišna kapitalizacija $ 112.79K$ 112.79K $ 112.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 112.79K$ 112.79K $ 112.79K Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,838,040.187731 999,838,040.187731 999,838,040.187731

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ging Gong Kaew je $ 112.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GGK je 999.84M, s ukupnom količinom od 999838040.187731. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.79K.