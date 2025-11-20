Giko Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Giko Cat (GIKO) danas je $ 0.088293, s promjenom od 1.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GIKO u USD je $ 0.088293 po GIKO.

Giko Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 882,859, s količinom u optjecaju od 10.00M GIKO. Tijekom posljednja 24 sata, GIKO trgovao je između $ 0.071608 (niska) i $ 0.10171 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.95, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.059728.

U kratkoročnim performansama, GIKO se kretao +0.24% u posljednjem satu i -28.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Giko Cat (GIKO)

Tržišna kapitalizacija $ 882.86K$ 882.86K $ 882.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 882.86K$ 882.86K $ 882.86K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 9,999,187.96826896 9,999,187.96826896 9,999,187.96826896

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giko Cat je $ 882.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIKO je 10.00M, s ukupnom količinom od 9999187.96826896. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 882.86K.