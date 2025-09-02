Giggles (GIGGLES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00105765 $ 0.00105765 $ 0.00105765 24-satna najniža cijena $ 0.00128356 $ 0.00128356 $ 0.00128356 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00105765$ 0.00105765 $ 0.00105765 24-satna najviša cijena $ 0.00128356$ 0.00128356 $ 0.00128356 Najviša cijena ikada $ 0.00630719$ 0.00630719 $ 0.00630719 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.19% Promjena cijene (1D) +4.29% Promjena cijene (7D) +11.97% Promjena cijene (7D) +11.97%

Giggles (GIGGLES) cijena u stvarnom vremenu je $0.00119735. Tijekom protekla 24 sata, GIGGLEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00105765 i najviše cijene $ 0.00128356, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIGGLES je $ 0.00630719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIGGLES se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +4.29% u posljednjih 24 sata i +11.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Giggles (GIGGLES)

Tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju 999.48M 999.48M 999.48M Ukupna količina 999,475,050.085122 999,475,050.085122 999,475,050.085122

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giggles je $ 1.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIGGLES je 999.48M, s ukupnom količinom od 999475050.085122. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.