giggleched (CHED) Informacije
giggleched is a project built in and for the Solana's ecosystem. We aspire to bring together a community of like-minded individuals that enjoy creating and building content that in turn strengthens and grows said community.
Stealth launch, no token tax,. 100% of token supply was to initial liquidity and burned. An Aerodrome gauge has since been established.
What makes giggleched Coin unique is its inspiration from the popular "Giga Chad" meme, which has a strong following on the internet.
In summary, giggleched Coin is a meme-inspired token that provides a fun and lighthearted way for investors and fans of internet memes to participate in the cryptocurrency market.
giggleched (CHED) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za giggleched (CHED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
giggleched (CHED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike giggleched (CHED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CHED tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CHED tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CHED tokena, istražite CHED cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.