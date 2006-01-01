giggleched (CHED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u giggleched (CHED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

giggleched (CHED) Informacije giggleched is a project built in and for the Solana's ecosystem. We aspire to bring together a community of like-minded individuals that enjoy creating and building content that in turn strengthens and grows said community. Stealth launch, no token tax,. 100% of token supply was to initial liquidity and burned. An Aerodrome gauge has since been established. What makes giggleched Coin unique is its inspiration from the popular "Giga Chad" meme, which has a strong following on the internet. In summary, giggleched Coin is a meme-inspired token that provides a fun and lighthearted way for investors and fans of internet memes to participate in the cryptocurrency market. Službena web stranica: https://www.giggleched.com/ Kupi CHED odmah!

giggleched (CHED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za giggleched (CHED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Ukupna količina: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M Količina u optjecaju: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni giggleched (CHED)

giggleched (CHED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike giggleched (CHED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHED tokena, istražite CHED cijenu tokena uživo!

CHED Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHED? Naša CHED stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

