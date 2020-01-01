GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GIGAICHAD ($GIGAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GIGAICHAD ($GIGAI) Informacije GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade. Službena web stranica: https://gigai.mod3ls.com/ Kupi $GIGAI odmah!

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GIGAICHAD ($GIGAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.03K $ 69.03K $ 69.03K Ukupna količina: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Količina u optjecaju: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 69.03K $ 69.03K $ 69.03K Povijesni maksimum: $ 0.00179465 $ 0.00179465 $ 0.00179465 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni GIGAICHAD ($GIGAI)

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GIGAICHAD ($GIGAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $GIGAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $GIGAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $GIGAI tokena, istražite $GIGAI cijenu tokena uživo!

