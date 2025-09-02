Više o $GIGAI

$GIGAI Informacije o cijeni

$GIGAI Službena web stranica

$GIGAI Tokenomija

$GIGAI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

GIGAICHAD Logotip

GIGAICHAD Cijena ($GIGAI)

Neuvršten

1 $GIGAI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena GIGAICHAD ($GIGAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:55:58 (UTC+8)

GIGAICHAD ($GIGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00179465
$ 0.00179465$ 0.00179465

$ 0.00006259
$ 0.00006259$ 0.00006259

--

--

-4.05%

-4.05%

GIGAICHAD ($GIGAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006905. Tijekom protekla 24 sata, $GIGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GIGAI je $ 0.00179465, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GIGAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GIGAICHAD ($GIGAI)

$ 69.03K
$ 69.03K$ 69.03K

--
----

$ 69.03K
$ 69.03K$ 69.03K

999.73M
999.73M 999.73M

999,729,161.579393
999,729,161.579393 999,729,161.579393

Trenutačna tržišna kapitalizacija GIGAICHAD je $ 69.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GIGAI je 999.73M, s ukupnom količinom od 999729161.579393. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.03K.

GIGAICHAD ($GIGAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GIGAICHAD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GIGAICHAD u USD iznosila je $ +0.0000013592.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GIGAICHAD u USD iznosila je $ -0.0000011069.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GIGAICHAD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000013592+1.97%
60 dana$ -0.0000011069-1.60%
90 dana$ 0--

Što je GIGAICHAD ($GIGAI)

GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs GIGAICHAD ($GIGAI)

Službena web-stranica

GIGAICHAD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GIGAICHAD ($GIGAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GIGAICHAD ($GIGAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GIGAICHAD.

Provjerite GIGAICHAD predviđanje cijene sada!

$GIGAI u lokalnim valutama

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GIGAICHAD ($GIGAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $GIGAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GIGAICHAD ($GIGAI)

Koliko GIGAICHAD ($GIGAI) vrijedi danas?
Cijena $GIGAI uživo u USD je 0.00006905 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $GIGAI u USD?
Trenutačna cijena $GIGAI u USD je $ 0.00006905. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GIGAICHAD?
Tržišna kapitalizacija za $GIGAI je $ 69.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $GIGAI?
Količina u optjecaju za $GIGAI je 999.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $GIGAI?
$GIGAI je postigao ATH cijenu od 0.00179465 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $GIGAI?
$GIGAI je vidio ATL cijenu od 0.00006259 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $GIGAI?
24-satni obujam trgovanja za $GIGAI je -- USD.
Hoće li $GIGAI još narasti ove godine?
$GIGAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $GIGAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:55:58 (UTC+8)

GIGAICHAD ($GIGAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.