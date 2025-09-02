GIGAICHAD ($GIGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00179465$ 0.00179465 $ 0.00179465 Najniža cijena $ 0.00006259$ 0.00006259 $ 0.00006259 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.05% Promjena cijene (7D) -4.05%

GIGAICHAD ($GIGAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006905. Tijekom protekla 24 sata, $GIGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GIGAI je $ 0.00179465, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GIGAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GIGAICHAD ($GIGAI)

Tržišna kapitalizacija $ 69.03K$ 69.03K $ 69.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.03K$ 69.03K $ 69.03K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,729,161.579393 999,729,161.579393 999,729,161.579393

Trenutačna tržišna kapitalizacija GIGAICHAD je $ 69.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GIGAI je 999.73M, s ukupnom količinom od 999729161.579393. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.03K.