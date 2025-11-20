GIGAETH Cijena danas

Trenutačna cijena GIGAETH (GETH) danas je $ 3,037.85, s promjenom od 1.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GETH u USD je $ 3,037.85 po GETH.

GIGAETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,242,316, s količinom u optjecaju od 3.04K GETH. Tijekom posljednja 24 sata, GETH trgovao je između $ 2,879.54 (niska) i $ 3,106.41 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,864.9, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2,597.03.

U kratkoročnim performansama, GETH se kretao +0.54% u posljednjem satu i -14.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GIGAETH (GETH)

Tržišna kapitalizacija $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Količina u optjecaju 3.04K 3.04K 3.04K Ukupna količina 3,039.898387692159 3,039.898387692159 3,039.898387692159

