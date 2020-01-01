GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u GIGABRAIN (GIGA🧠), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

GIGABRAIN (GIGA🧠) Informacije Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠 Službena web stranica: https://www.gigabrain.so

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GIGABRAIN (GIGA🧠), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.42K $ 26.42K $ 26.42K Ukupna količina: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Količina u optjecaju: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.42K $ 26.42K $ 26.42K Povijesni maksimum: $ 0.006432 $ 0.006432 $ 0.006432 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni GIGABRAIN (GIGA🧠)

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike GIGABRAIN (GIGA🧠) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GIGA🧠 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GIGA🧠 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GIGA🧠 tokena, istražite GIGA🧠 cijenu tokena uživo!

GIGA🧠 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GIGA🧠? Naša GIGA🧠 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GIGA🧠 predviđanje cijene tokena odmah!

