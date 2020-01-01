Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gigabrain by virtuals (BRAIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Gigabrain by virtuals (BRAIN) Informacije

Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters

Službena web stranica:
https://gigabrain.gg/
Bijela knjiga:
https://gigabrain.gg/token

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gigabrain by virtuals (BRAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.66M
$ 4.66M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.66M
$ 4.66M
Povijesni maksimum:
$ 0.01611427
$ 0.01611427
Povijesni minimum:
$ 0.00115011
$ 0.00115011
Trenutna cijena:
$ 0.00466147
$ 0.00466147

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gigabrain by virtuals (BRAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BRAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BRAIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BRAIN tokena, istražite BRAIN cijenu tokena uživo!

BRAIN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BRAIN? Naša BRAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.