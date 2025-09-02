Gigabrain by virtuals (BRAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00506628 24-satna najviša cijena $ 0.00588747 Najviša cijena ikada $ 0.01611427 Najniža cijena $ 0.00115011 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -2.43% Promjena cijene (7D) -5.31%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00527797. Tijekom protekla 24 sata, BRAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00506628 i najviše cijene $ 0.00588747, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRAIN je $ 0.01611427, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00115011.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRAIN se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -2.43% u posljednjih 24 sata i -5.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 5.28M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.28M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gigabrain by virtuals je $ 5.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRAIN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.28M.