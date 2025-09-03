GIGABRAIN (GIGA🧠) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.006432$ 0.006432 $ 0.006432 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) +1.20% Promjena cijene (7D) +5.66% Promjena cijene (7D) +5.66%

GIGABRAIN (GIGA🧠) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GIGA🧠trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIGA🧠 je $ 0.006432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIGA🧠 se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i +5.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GIGABRAIN (GIGA🧠)

Tržišna kapitalizacija $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K Količina u optjecaju 555.77M 555.77M 555.77M Ukupna količina 555,768,848.55 555,768,848.55 555,768,848.55

Trenutačna tržišna kapitalizacija GIGABRAIN je $ 26.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIGA🧠 je 555.77M, s ukupnom količinom od 555768848.55. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.99K.