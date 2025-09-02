Više o STACY

Giga Stacy Logotip

Giga Stacy Cijena (STACY)

Neuvršten

1 STACY u USD cijena uživo:

--
----
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Giga Stacy (STACY)
Giga Stacy (STACY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192995
$ 0.00192995$ 0.00192995

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

+0.69%

-10.64%

-10.64%

Giga Stacy (STACY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STACYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STACY je $ 0.00192995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STACY se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i -10.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Giga Stacy (STACY)

$ 49.47K
$ 49.47K$ 49.47K

--
----

$ 49.47K
$ 49.47K$ 49.47K

998.99M
998.99M 998.99M

998,990,433.19543
998,990,433.19543 998,990,433.19543

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giga Stacy je $ 49.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STACY je 998.99M, s ukupnom količinom od 998990433.19543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.47K.

Giga Stacy (STACY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Giga Stacy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Giga Stacy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Giga Stacy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Giga Stacy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.69%
30 dana$ 0-7.44%
60 dana$ 0-41.39%
90 dana$ 0--

Što je Giga Stacy (STACY)

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

Resurs Giga Stacy (STACY)

Službena web-stranica

Giga Stacy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Giga Stacy (STACY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Giga Stacy (STACY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Giga Stacy.

Provjerite Giga Stacy predviđanje cijene sada!

STACY u lokalnim valutama

Giga Stacy (STACY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Giga Stacy (STACY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STACY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Giga Stacy (STACY)

Koliko Giga Stacy (STACY) vrijedi danas?
Cijena STACY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STACY u USD?
Trenutačna cijena STACY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Giga Stacy?
Tržišna kapitalizacija za STACY je $ 49.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STACY?
Količina u optjecaju za STACY je 998.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STACY?
STACY je postigao ATH cijenu od 0.00192995 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STACY?
STACY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STACY?
24-satni obujam trgovanja za STACY je -- USD.
Hoće li STACY još narasti ove godine?
STACY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STACY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
