Giga Stacy (STACY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00192995$ 0.00192995 $ 0.00192995 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) +0.69% Promjena cijene (7D) -10.64% Promjena cijene (7D) -10.64%

Giga Stacy (STACY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, STACYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STACY je $ 0.00192995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STACY se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i -10.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Giga Stacy (STACY)

Tržišna kapitalizacija $ 49.47K$ 49.47K $ 49.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.47K$ 49.47K $ 49.47K Količina u optjecaju 998.99M 998.99M 998.99M Ukupna količina 998,990,433.19543 998,990,433.19543 998,990,433.19543

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giga Stacy je $ 49.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STACY je 998.99M, s ukupnom količinom od 998990433.19543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.47K.