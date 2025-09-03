Giga POTUS (POTUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00232126$ 0.00232126 $ 0.00232126 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +11.94% Promjena cijene (7D) +11.94%

Giga POTUS (POTUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POTUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POTUS je $ 0.00232126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POTUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Giga POTUS (POTUS)

Tržišna kapitalizacija $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,884,581.754798 999,884,581.754798 999,884,581.754798

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giga POTUS je $ 17.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POTUS je 999.88M, s ukupnom količinom od 999884581.754798. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.59K.