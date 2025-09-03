Više o POTUS

POTUS Informacije o cijeni

POTUS Službena web stranica

POTUS Tokenomija

POTUS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Giga POTUS Logotip

Giga POTUS Cijena (POTUS)

Neuvršten

1 POTUS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Giga POTUS (POTUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:10:17 (UTC+8)

Giga POTUS (POTUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00232126
$ 0.00232126$ 0.00232126

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.94%

+11.94%

Giga POTUS (POTUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POTUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POTUS je $ 0.00232126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POTUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Giga POTUS (POTUS)

$ 17.59K
$ 17.59K$ 17.59K

--
----

$ 17.59K
$ 17.59K$ 17.59K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,581.754798
999,884,581.754798 999,884,581.754798

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giga POTUS je $ 17.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POTUS je 999.88M, s ukupnom količinom od 999884581.754798. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.59K.

Giga POTUS (POTUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Giga POTUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Giga POTUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Giga POTUS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Giga POTUS u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-49.12%
60 dana$ 0-70.53%
90 dana$ 0--

Što je Giga POTUS (POTUS)

Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Giga POTUS (POTUS)

Službena web-stranica

Giga POTUS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Giga POTUS (POTUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Giga POTUS (POTUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Giga POTUS.

Provjerite Giga POTUS predviđanje cijene sada!

POTUS u lokalnim valutama

Giga POTUS (POTUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Giga POTUS (POTUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POTUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Giga POTUS (POTUS)

Koliko Giga POTUS (POTUS) vrijedi danas?
Cijena POTUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POTUS u USD?
Trenutačna cijena POTUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Giga POTUS?
Tržišna kapitalizacija za POTUS je $ 17.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POTUS?
Količina u optjecaju za POTUS je 999.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POTUS?
POTUS je postigao ATH cijenu od 0.00232126 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POTUS?
POTUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POTUS?
24-satni obujam trgovanja za POTUS je -- USD.
Hoće li POTUS još narasti ove godine?
POTUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POTUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:10:17 (UTC+8)

Giga POTUS (POTUS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.