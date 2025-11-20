Gifts Strategy Cijena danas

Trenutačna cijena Gifts Strategy (GIFTSTR) danas je $ 0.00226301, s promjenom od 13.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GIFTSTR u USD je $ 0.00226301 po GIFTSTR.

Gifts Strategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 210,855, s količinom u optjecaju od 93.01M GIFTSTR. Tijekom posljednja 24 sata, GIFTSTR trgovao je između $ 0.00224531 (niska) i $ 0.00263902 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00692033, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GIFTSTR se kretao -0.80% u posljednjem satu i -30.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Tržišna kapitalizacija $ 210.86K$ 210.86K $ 210.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 219.02K$ 219.02K $ 219.02K Količina u optjecaju 93.01M 93.01M 93.01M Ukupna količina 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gifts Strategy je $ 210.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIFTSTR je 93.01M, s ukupnom količinom od 96613869.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 219.02K.