Gifto Cijena (GFT)
--
0.00%
-51.70%
-51.70%
Gifto (GFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GFT je $ 0.964192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GFT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -51.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gifto je $ 118.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GFT je 2.24B, s ukupnom količinom od 2239975052.046068. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.96K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gifto u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gifto u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gifto u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gifto u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0.0
|0.00%
|30 dana
|$ 0
|-70.35%
|60 dana
|$ 0
|-66.81%
|90 dana
|$ 0
|--
Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.