Giddy (GIDDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.346671$ 0.346671 $ 0.346671 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -18.08% Promjena cijene (7D) -18.08%

Giddy (GIDDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GIDDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GIDDY je $ 0.346671, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GIDDY se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -18.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Giddy (GIDDY)

Tržišna kapitalizacija $ 111.85K$ 111.85K $ 111.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.85K$ 111.85K $ 111.85K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Giddy je $ 111.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GIDDY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.85K.